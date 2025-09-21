Хоча дефіцит овочів у Дніпропетровській області відчутний, нестачі хліба або круп населення не зазнає.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області у сезоні 2025/26 набирає обертів через зниження врожайності, повідомляє Politeka.

На прилавках регіону вже помітне скорочення пропозиції свіжих овочів і фруктів, а аналітики прогнозують, що така ситуація збережеться протягом кількох місяців.

Цьогоріч аграрний рік виявився проблемним: тривалі морози, нестійка погода та інші несприятливі чинники призвели до зменшення обсягів збору. Через це поставки продукції до Дніпропетровської області та сусідніх регіонів опинилися під значним ризиком. Весняні та літні аномалії вплинули на більшість культур, а фермери зазнали збитків замість очікуваного прибутку. Звичне сезонне здешевлення практично не відбулося, обсяги обмежені, тож зимові запаси можуть бути меншими за звичайні.

В результаті підвищення цін на свіжі овочі стало очевидним фактом. Економіст Едуард Каражия пояснює, що імпортні поставки частково можуть стабілізувати ринок. Якщо іноземні овочі не надходитимуть, внутрішні продукти подорожчають через низьку конкуренцію. Додаткові поставки з-за кордону дозволяють пом’якшити дефіцит та зменшити навантаження на місцевих виробників.

Хоча дефіцит овочів у Дніпропетровській області відчутний, нестачі хліба або круп населення не зазнає. Виробництво зернових перевищує внутрішню потребу, що гарантує продовольчу безпеку. Водночас експортна структура створює певні труднощі: більша частина доходів залишається у трейдерів та логістичних компаній, тоді як фермери отримують лише невелику частку прибутку, ускладнюючи економічну ситуацію для виробників.

Джерело: 112.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.