Дефицит овощей в Днепропетровской области в сезоне 2025/26 набирает обороты из-за снижения урожайности, сообщает Politeka.

На прилавках региона уже заметно сокращение предложения свежих овощей и фруктов, а аналитики прогнозируют, что такая ситуация сохранится в течение нескольких месяцев.

В этом году аграрный год оказался проблемным: длительные морозы, неустойчивая погода и другие неблагоприятные факторы привели к уменьшению сборов. Поэтому поставки продукции в Днепропетровскую область и соседние регионы оказались под значительным риском. Весенние и летние аномалии повлияли на большинство культур, а фермеры понесли убытки вместо ожидаемой прибыли. Привычное сезонное удешевление практически не произошло, объемы ограничены, поэтому зимние запасы могут быть меньше обычных.

В результате повышение цен на свежие овощи стало очевидным фактом. Экономист Эдуард Каражия объясняет, что импортные поставки частично могут стабилизировать рынок. Если иностранные овощи не будут поступать, внутренние продукты подорожают из-за низкой конкуренции. Дополнительные поставки из-за границы позволяют смягчить дефицит и снизить нагрузку на местных производителей.

Хотя дефицит овощей в Днепропетровской области ощутим, недостатка хлеба или круп населения не испытывает. Производство зерновых превышает внутреннюю потребность, что гарантирует продовольственную безопасность. В то же время, экспортная структура создает определенные трудности: большая часть доходов остается у трейдеров и логистических компаний, тогда как фермеры получают лишь небольшую долю прибыли, усложняя экономическую ситуацию для производителей.

