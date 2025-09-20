У Пенсійному фонді України пояснили, що тимчасова державна соціальна грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області призначається непрацюючим громадянам.

Бувають випадки, коли особа досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсію у такому випадку можна отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Кіровоградській області, пише Politeka.net.

Про це розповіли у ПФУ.

У Пенсійному фонді України пояснили, що тимчасова державна соціальна грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області призначається непрацюючим громадянам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату.

Які документи потрібні

Для оформлення такої допомоги необхідно подати:

заяву встановленого зразка;

документ, що посвідчує особу;

декларацію про доходи та майновий стан.

Подати документи можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштовим відправленням;

через портал «Дія»;

на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

у мобільному застосунку ПФУ;

через уповноважених представників органів місцевого самоврядування або у ЦНАПах.

Коли грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області не призначається

Водночас у ПФУ нагадали, що існують випадки, коли тимчасова соціальна допомога не надається. Це можливо, якщо:

середньомісячний дохід сім’ї на одну особу за останні шість місяців перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб;

людина вже отримує пенсію чи іншу державну соціальну допомогу відповідно до чинних законів;

протягом року до звернення хтось із членів сім’ї придбав земельну ділянку, житло, автомобіль, будівельні матеріали чи інші товари довготривалого використання на суму понад 50 тисяч гривень або оплатив дорогі послуги (крім комунальних та медичних у межах соціальних норм);

особа офіційно працює чи має інші джерела доходу;

під час перевірки виявлено незадекларовані доходи, майно або факти нелегальної праці членів сім’ї, а також можливість отримання прибутку від господарської діяльності (утримання худоби, використання техніки, транспорту тощо);

у власності сім’ї є друга квартира чи будинок із надлишковою площею (понад 21 кв. м на людину та додаткові 10,5 кв. м на всю сім’ю), або більше ніж один автомобіль чи інший транспортний засіб.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: яка ситуація на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: українцям пояснили, на що можна витратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: як сарана вплине на ціни у магазинах.