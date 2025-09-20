Бывают случаи, когда лицо достигло пенсионного возраста, но не получило права на пенсию в таком случае можно получить денежную помощь для пенсионеров в Кировоградской области, пишет Politeka.net.
Об этом рассказали в ПФУ.
В Пенсионном фонде Украины пояснили, что временная государственная социальная денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области назначается неработающим гражданам, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату.
Какие документы нужны
Для оформления такой помощи необходимо предоставить:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность;
- декларацию о доходах и имущественном положении.
Подать документы можно несколькими способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- почтовой отправкой;
- через портал «Действие»;
- на вебпортале электронных услуг ПФУ;
- в мобильном приложении ПФУ;
- через уполномоченных представителей органов местного самоуправления или в ЦНАПах.
Когда денежное пособие для пенсионеров в Кировоградской области не назначается
В то же время в ПФУ напомнили, что существуют случаи, когда временная социальная помощь не предоставляется. Это возможно, если:
- среднемесячный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц;
- человек уже получает пенсию или другую государственную социальную помощь в соответствии с действующими законами;
- в течение года до обращения кто-то из членов семьи приобрел земельный участок, жилье, автомобиль, строительные материалы или другие товары долгосрочного использования на сумму более 50 тысяч гривен или оплатил дорогие услуги (кроме коммунальных и медицинских в рамках социальных норм);
- лицо официально работает или имеет другие источники дохода;
- при проверке выявлены незадекларированные доходы, имущество или факты нелегального труда членов семьи, а также возможность получения прибыли от хозяйственной деятельности (удержание скота, использование техники, транспорта и т.п.);
- в собственности семьи есть вторая квартира или дом с избыточной площадью (более 21 кв. м на человека и дополнительные 10,5 кв. м на всю семью), или более одного автомобиля или другого транспортного средства.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какая ситуация на рынке.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: украинцам объяснили, на что можно потратить выплаты.
Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: как саранча повлияет на цены в магазинах.