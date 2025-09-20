В Пенсионном фонде Украины объяснили, что временная государственная социальная денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области назначается неработающим гражданам.

Бывают случаи, когда лицо достигло пенсионного возраста, но не получило права на пенсию в таком случае можно получить денежную помощь для пенсионеров в Кировоградской области, пишет Politeka.net.

Об этом рассказали в ПФУ.

В Пенсионном фонде Украины пояснили, что временная государственная социальная денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области назначается неработающим гражданам, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату.

Какие документы нужны

Для оформления такой помощи необходимо предоставить:

заявление установленного образца;

документ, удостоверяющий личность;

декларацию о доходах и имущественном положении.

Подать документы можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

почтовой отправкой;

через портал «Действие»;

на вебпортале электронных услуг ПФУ;

в мобильном приложении ПФУ;

через уполномоченных представителей органов местного самоуправления или в ЦНАПах.

Когда денежное пособие для пенсионеров в Кировоградской области не назначается

В то же время в ПФУ напомнили, что существуют случаи, когда временная социальная помощь не предоставляется. Это возможно, если:

среднемесячный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц;

человек уже получает пенсию или другую государственную социальную помощь в соответствии с действующими законами;

в течение года до обращения кто-то из членов семьи приобрел земельный участок, жилье, автомобиль, строительные материалы или другие товары долгосрочного использования на сумму более 50 тысяч гривен или оплатил дорогие услуги (кроме коммунальных и медицинских в рамках социальных норм);

лицо официально работает или имеет другие источники дохода;

при проверке выявлены незадекларированные доходы, имущество или факты нелегального труда членов семьи, а также возможность получения прибыли от хозяйственной деятельности (удержание скота, использование техники, транспорта и т.п.);

в собственности семьи есть вторая квартира или дом с избыточной площадью (более 21 кв. м на человека и дополнительные 10,5 кв. м на всю семью), или более одного автомобиля или другого транспортного средства.

