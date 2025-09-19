Дефіцит продуктів у Львівській області уже впливає на ринок, змушуючи місцевих мешканців шукати доступні варіанти.

Дефіцит продуктів у Львівській області створює нові труднощі для жителів і підприємців, повідомляє Politeka.

Найбільше ситуація відчутна на ринку хлібобулочних виробів, де ціни зростають особливо швидко.

Споживачі вже помічають поступове підвищення вартості. Експерти прогнозують, що батон із пшеничного борошна може подорожчати до 55 гривень, що означає майже чверть додаткових витрат у порівнянні з нинішнім рівнем. Основною причиною називають здорожчання пального. Саме транспортні витрати визначають доставку зерна та реалізацію готової продукції.

За словами консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, в Україні достатньо сировини та виробничих можливостей для забезпечення населення. Проте логістика залишається головним чинником, який формує кінцеву ціну в магазинах.

Додаткові проблеми створюють пошкодження заводів і транспортної інфраструктури через обстріли. Це підвищує ризики забезпечення регіону та посилює тиск на покупців.

На початку серпня 2025 року у торговельних мережах зафіксовано такі ціни: батон «Рум’янець» (450 г) — 27,90 грн, пшеничний (600–650 г) — від 42,99 до 44,72 грн, житній «Бородинський» (300 г) — 44,90 грн. Прогнозоване підвищення до 55 гривень стане серйозним викликом для сімейних бюджетів.

Фахівці радять планувати покупки наперед і використовувати спеціальні пропозиції магазинів, аби знизити негативний вплив. Очевидно, що дефіцит продуктів у Львівській області уже впливає на ринок, змушуючи місцевих мешканців шукати доступні варіанти.

