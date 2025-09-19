Дефицит продуктов во Львовской области уже оказывает влияние на рынок, заставляя местных жителей искать доступные варианты.

Дефицит продуктов во Львовской области создает новые проблемы для жителей и предпринимателей, сообщает Politeka.

Более всего ситуация ощутима на рынке хлебобулочных изделий, где цены растут особенно быстро.

Потребители уже подмечают постепенное повышение стоимости. Эксперты прогнозируют, что батон из пшеничной муки может подорожать до 55 гривен, что означает почти четверть дополнительных расходов по сравнению с нынешним уровнем. Основной причиной называют удорожание горючего. Конкретно транспортные издержки определяют доставку зерна и реализацию готовой продукции.

По словам консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, в Украине достаточно сырья и возможностей для обеспечения населения. Однако логистика остается главным фактором, формирующим конечную цену в магазинах.

Дополнительные проблемы создают повреждение заводов и транспортной инфраструктуры из-за обстрелов. Это повышает риски обеспечения региона и увеличивает давление на покупателей.

В начале августа 2025 года в торговых сетях зафиксированы следующие цены: батон «Румьянец» (450 г) – 27,90 грн, пшеничный (600–650 г) – от 42,99 до 44,72 грн, ржаной «Бородинский» (300 г) – 44,90 грн. Прогнозируемое повышение до 55 гривен станет серьезным вызовом семейным бюджетам.

Специалисты советуют планировать покупки и использовать специальные предложения магазинов, чтобы снизить негативное влияние. Очевидно, что дефицит продуктов во Львовской области влияет на рынок, заставляя местных жителей искать доступные варианты.

Источник: agroweek

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения