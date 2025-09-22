Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається одним із ключових питань для тих, хто через війну був змушений залишити свої домівки.

Люди шукають безкоштовне житло для ВПО у безпечніших містах і селах, зокрема й у Дніпропетровській області, проте не завжди знають, з чого почати і до кого звертатися, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти завдяки кільком механізмам.

Часто дах над головою пропонують самі громадяни, які готові відкрити двері своїх квартир чи будинків. Окрім цього, допомогу забезпечують заклади приватної, комунальної та державної форми власності.

Зібрана інформація з усіх регіонів країни доступна на платформі "Там, де вас чекають". Там можна дізнатися кількість доступних місць, адреси та контакти гарячих ліній для внутрішньо переміщених осіб.

Для пошуку нового, або ж тимчасового дому працює державний сервіс "Прихисток". Щоб скористатися ним, достатньо зайти на сайт, обрати потрібний регіон, вказати кількість членів сім’ї та переглянути наявні варіанти.

Система показує оголошення власників, і переселенці можуть безпосередньо зв’язатися з ними. Стають в нагоді також волонтерські ініціативи, зокрема сервіс "Допомагай", де принцип пошуку схожий.

Місцева влада активно долучається до підтримки переселенців. Обласні військові адміністрації разом з органами самоврядування надають безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області у спеціально облаштованих місцях компактного поселення.

Потрапити туди можна, повідомивши про своє бажання під час евакуації, після прибуття до гуманітарного штабу чи звернувшись безпосередньо до місцевих органів влади.

Для тих, хто потребує консультацій чи термінової підтримки, діють гарячі лінії. Для мешканців місць компактного поселення працює номер (096) 058-83-76. У Міністерстві з питань реінтеграції діє короткий номер 15-48.

