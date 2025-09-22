Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області не призначається у кількох випадках.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області передбачена для громадян, які досягли пенсійного віку, але не отримали права на пенсію, повідомляє Politeka.

Про це поінформували у Пенсійному фонді України, де роз’яснили порядок оформлення й підстави для призначення.

Тимчасова державна соціальна підтримка встановлюється непрацюючим громадянам, котрі досягли визначеного віку, проте не набули права на виплати. Для отримання необхідно подати заяву встановленого зразка, документ, що посвідчує особу, а також декларацію про доходи та майновий стан.

Подати пакет документів можна кількома шляхами: особисто у сервісному центрі ПФУ, поштовим відправленням, через портал «Дія», на вебпорталі електронних послуг фонду, у мобільному застосунку ПФУ, а також через представників органів місцевого самоврядування або у центрах надання адміністративних послуг.

Разом із цим фонд наголошує, що існують обставини, коли така допомога не надається. Це стосується випадків, коли середньомісячний дохід на одного члена родини перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб за останні шість місяців.

Відмова можлива, якщо заявник уже отримує іншу державну виплату, а також якщо члени сім’ї протягом року до звернення придбали земельну ділянку, житло, транспорт, будівельні матеріали чи інші товари тривалого користування на суму понад 50 тисяч гривень або оплатили дорогі послуги, крім комунальних та медичних у межах соціальних норм.

Крім цього, грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області не призначається, якщо людина офіційно працює, має інші джерела доходу, у власності є друга квартира чи будинок з надлишковою площею або більше одного транспортного засобу.

