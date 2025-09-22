Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области не назначается в нескольких случаях.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предусмотрено для граждан, достигших пенсионного возраста, но не получивших права на пенсию, сообщает Politeka.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, где разъяснили порядок оформления и основания для назначения.

Временная государственная социальная поддержка устанавливается неработающим гражданам, достигшим определенного возраста, однако не приобрели право на выплаты. Для получения необходимо подать заявление установленного образца, документ, удостоверяющий личность, а также декларацию о доходах и имущественном положении.

Предоставить пакет документов можно несколькими путями: лично в сервисном центре ПФУ, почтовой отправкой, через портал «Дія», на вебпортале электронных услуг фонда, в мобильном приложении ПФУ, а также через представителей органов местного самоуправления или в центрах предоставления административных услуг.

При этом фонд отмечает, что существуют обстоятельства, когда такая помощь не предоставляется. Это касается случаев, когда среднемесячный доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных за последние шесть месяцев.

Отказ возможен, если заявитель уже получает другую государственную выплату, а также если члены семьи за год до обращения приобрели земельный участок, жилье, транспорт, строительные материалы или другие товары длительного пользования на сумму более 50 тысяч гривен или оплатили дорогие услуги, кроме коммунальных и медицинских в рамках социальных норм.

Кроме того, денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области не назначается, если человек официально работает, имеет другие источники дохода, в собственности есть вторая квартира или дом с избыточной площадью или более одного транспортного средства.

