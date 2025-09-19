Місцевим мешканцям радять планувати свої справи з урахуванням нового графіка руху транспорту в Вінницькій області.

Новий графік руху транспорту в Вінницькій області почав діяти у вересні 2025 року, повідомляє Politeka.

Пасажири, які користуються рейсами з Барського автовокзалу, тепер можуть планувати поїздки за оновленим розкладом, що включає ранкові, денні та вечірні відправлення.

Новий графік руху транспорту в Вінницькій області передбачає численні рейси. З Бару до Вінниці автобуси відправляються о 6.05, 6.30 у понеділок і п’ятницю, 7.05, 7.15, 7.35, 7.55, 8.04, 8.30, 8.50, 9.05, 9.30, 10.00, 10.25.

А також о 10.35, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 12.55, 13.10, 13.30, 13.45, 14.05, 14.25, 14.50, 15.10, 15.20 крім суботи, 15.45, 16.20, 16.50, 17.10, 18.10, 18.40 та 19.20.

Для поїздок у Жмеринку рейси заплановані на 6.10, 8.20, 10.00, 12.40, 14.50, 16.00 та 17.05. На Ялтушківському напрямку до Кам’янця-Подільського автобуси вирушають о 9.50 та 16.45.

До Нової Ушиці через Віньківці рейс запланований на 11.30, а до Любомирівки через Гулі та Заміхів о 14.55.

Маршрут Бар-Муровані Курилівці курсує о 13.20, 17.25 та 18.40. До Бар-Михайлівців можна виїхати о 8.25 та 15.30. Верхівський напрямок передбачає поїздки у напрямку Бар-Володіївці у середу о 13.00.

Бар-Мар’янівка о 13.00, Бар-Польове через Супівку о 13.00 у четвер, Бар-Супівка о 13.00 у четвер, п’ятницю та неділю, а Бар-Буцні о 10.10.

На маршруті до Києва відправлення заплановане на 8.15 крім вівторка і четверга. Автобуси до Сеферівки курсують о 7.40, а до Терешок о 8.50, 9.40 та 12.40.

Новий графік руху транспорту в Вінницькій області дозволяє пасажирам чітко планувати час поїздки та обирати оптимальні рейси.

