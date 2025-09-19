Местным жителям рекомендуют планировать свои дела с учетом нового графика движения транспорта в Винницкой области.

Новый график движения транспорта в Винницкой области начал действовать в сентябре 2025, сообщает Politeka.

Пассажиры, пользующиеся рейсами из Барского автовокзала, теперь могут планировать поездки по обновленному расписанию, включающему утренние, дневные и вечерние отправления.

Новый график движения транспорта в Винницкой области предусматривает многочисленные рейсы. Из Бара в Винницу автобусы отправляются в 6.05, 6.30 в понедельник и пятницу, 7.05, 7.15, 7.35, 7.55, 8.04, 8.30, 8.50, 9.05, 9.30, 10.20.

А также в 10.35, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 12.55, 13.10, 13.30, 13.45, 14.05, 14.25, 14.50, 15.10, 4. 16:20, 16:50, 17:10, 18:10, 18:40 и 19:20.

Для поездок в Жмеринку рейсы запланированы на 6:10, 8:20, 10:00, 12:40, 14:50, 16:00 и 17:05. На Ялтушковском направлении в Каменец-Подольский автобусы отправляются в 9.50 и 16.45.

В Новую Ушицу через Виньковцы рейс запланирован на 11.30, а в Любомировку через Гули и Замихов в 14.55.

Маршрут Бар-Мурованые Куриловцы курсирует в 13.20, 17.25 и 18.40. В Бар-Михайловцы можно выехать в 8.25 и 15.30. Верховское направление предусматривает поездки в направлении Бар-Володеевки в среду в 13.00.

Бар-Марьяновка в 13.00, Бар-Полевое через Суповку в 13.00 в четверг, Бар-Суповка в 13.00 в четверг, пятницу и воскресенье, а Бар-Буцни в 10.10.

На маршруте в Киев отправление запланировано на 8.15, кроме вторника и четверга. Автобусы в Сеферовку курсируют в 7.40, а в Терешек в 8.50, 9.40 и 12.40.

Новый график движения транспорта в Винницкой области позволяет пассажирам четко планировать время поездки и выбирать оптимальные рейсы.

