Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" через масштабні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Телеграм-канала "Укрзалізниці".

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт відбулися зміни та вводиться новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині, про які повідомляють залізничники. Вони наголошують, що оновлений розклад спрямований на зручність пасажирів і передбачає поступове відновлення курсування частини поїздів, які раніше тимчасово не здійснювали рейси.

Починаючи з 17 вересня, відновлюється рух кількох важливих приміських маршрутів із та до станції Лозова. Зокрема, на колії знову повертається поїзд номер 6536, який сполучає Запоріжжя 2 та Лозову. Крім того, розпочинають курсування поїзди номер 6537 і номер 6291, що йтимуть від Лозової у напрямку Синельникового 1.

Також у розкладі з’являється експрес 6272, який здійснюватиме рейси між Синельниковим та Лозовою, і поїзд номер 6280, що сполучатиме Дніпро та Лозову.

Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині станеться також з 18 вересня планується відновлення ще одного важливого рейсу, який з нетерпінням чекали пасажири. Йдеться про експрес 6277, що вирушатиме зі станції Лозова у напрямку Дніпра, забезпечуючи зручне та регулярне сполучення між цими населеними пунктами.

Представники залізниці закликають громадян уважно ознайомитися зі змінами та планувати свої поїздки з урахуванням оновленого графіка. Вони також дякують пасажирам за розуміння і терпіння у період проведення ремонтних робіт, адже ці зміни спрямовані на покращення якості перевезень та підвищення рівня безпеки руху.

