Новый график движения поездов на Днепропетровщине вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" из-за масштабных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Телеграмм-канала "Укрзализныци".

В связи с проведением ремонтных работ произошли изменения и вводится новый график движения поездов в Днепропетровской области, о которых сообщают железнодорожники. Они отмечают, что обновленное расписание направлено на удобство пассажиров и предусматривает постепенное возобновление курсирования части поездов, ранее временно не совершавших рейсы.

Начиная с 17 сентября, возобновляется движение нескольких важных пригородных маршрутов и до станции Лозовая. В частности, на пути снова возвращается состав номер 6536, соединяющий Запорожье 2 и Лозовую. Кроме того, начинают курсирование поезда номер 6537 и номер 6291, которые будут следовать от Лозовой в направлении Синельниково 1.

Также в расписании появляется экспресс 6272, который будет совершать рейсы между Синельниковым и Лозовой, и состав номер 6280, соединяющий Днепр и Лозовую.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области состоится также с 18 сентября планируется возобновление еще одного важного рейса, который с нетерпением ждали пассажиры. Речь идет об экспрессе 6277, который будет отправляться со станции Лозовая в направлении Днепра, обеспечивая удобное и регулярное сообщение между этими населенными пунктами.

Представители железной дороги призывают граждан внимательно ознакомиться с изменениями и планировать поездки с учетом обновленного графика. Они также благодарят пассажиров за понимание и терпение в период проведения ремонтных работ, ведь эти изменения направлены на улучшение качества перевозок и повышение уровня безопасности движения.

