Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області спрямована на адресну підтримку і прозорий розподіл ресурсів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається виключно громадянам України, які відповідають визначеним правилам, повідомляє Politeka.

Відомості про реалізацію цієї програми були опубліковані в офіційному Телеграм-каналі Селидового.

Проєкт орієнтований на мешканців Селидівської, Вугледарської та Комарської територіальних громад, котрі через обставини покинули власні оселі та евакуювалися. Для літніх переселенців організована видача продуктових пакунків, що дозволяє забезпечити базові потреби й полегшити щоденні умови. Отримання гуманітарної підтримки відбувається у селі Петропавлівська Борщагівка. Для доступу до набору необхідно заповнити коротку анкету за посиланням, яке надають організатори.

Пенсіонери можуть отримати пакунки лише за умови наявності статусу внутрішньо переміщеної особи, офіційно підтвердженого у період із 2022 до 2025 року. Така вимога встановлена правилами програми та гарантує, що допомога дістанеться саме тим, хто її потребує. Таким чином, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області спрямована на адресну підтримку і прозорий розподіл ресурсів.

Центри підтримки ВПО «СЕЛИДОВЕ.UA» діють у різних містах та селах, надаючи консультації, довідки та прямий доступ до допомоги. Зокрема, у Петропавлівській Борщагівці – вулиця Борщагівська 30а, у Кам’янському – вулиця Василя Стуса 15б, у Нововолинську – вулиця Шевченка 7.

Крім особистих звернень, переселенці можуть стежити за новинами ініціативи «СЕЛИДОВЕ.UA» у соціальних мережах. В Instagram та Телеграм регулярно публікуються актуальні оголошення й повідомлення для учасників.

