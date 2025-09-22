Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области направлена ​​на адресную поддержку и прозрачное распределение ресурсов.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется исключительно гражданам Украины, отвечающим определенным правилам, сообщает Politeka.

Сведения о реализации этой программы были опубликованы в официальном телеграмм-канале Селидового.

Проект ориентирован на жителей Селидовской, Угледарской и Комарской территориальных общин, которые из-за обстоятельств покинули собственные дома и эвакуировались. Для пожилых переселенцев организована выдача продуктовых свертков, что позволяет обеспечить базовые потребности и облегчить ежедневные условия. Получение гуманитарной поддержки происходит в Петропавловской Борщаговке. Для доступа к набору необходимо заполнить краткую анкету по ссылке, предоставленной организаторами.

Пенсионеры могут получить пакеты только при наличии статуса внутренне перемещенного лица, официально подтвержденного в период с 2022 по 2025 год. Такое требование установлено правилами программы и гарантирует, что помощь достанется именно нуждающимся. Таким образом, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области направлена ​​на адресную поддержку и прозрачное распределение ресурсов.

Центры поддержки ВПО «СЕЛИДОВЕ.UA» действуют в разных городах и селах, предоставляя консультации, справки и прямой доступ к помощи. В частности, в Петропавловской Борщаговке – улица Борщаговская 30а, в Каменском – улица Василия Стуса 15б, в Нововолынске – улица Шевченко 7.

Помимо личных обращений переселенцы могут следить за новостями инициативы «СЕЛИДОВЕ.UA» в социальных сетях. В Instagram и Телеграммах регулярно публикуются актуальные объявления и сообщения для участников.

Последние новости Украины:

Дефицит продуктов в Киевской области: что оказалось под угрозой

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области: кто может получить продуктовые наборы

Аренда квартир в Киеве: цены резко переписали