У Миколаєві запроваджено нову систему оплати проїзду у вигляді цифрових QR-квитків, повідомляє Politeka.

Тепер пасажиру не потрібно купувати паперові талони — достатньо відсканувати код на смартфоні та здійснити оплату банківською карткою. Процес займає лічені секунди, що значно спрощує користування транспортом у місті.

Однією з головних переваг є можливість безкоштовно пересідати протягом 90 хвилин після першого списання. Це зручно для тих, хто змінює маршрути під час поїздки. Разова поїздка коштує 8 гривень, у той час як традиційний друкований квиток залишається по 10 грн. Окрім цього, передбачені тижневі та місячні абонементи, а також спеціальні пакети для студентів та туристів, що дозволяє вибрати найзручніший варіант.

Система підтримує оплату через Apple Pay і Google Pay: пасажиру достатньо піднести телефон до валідатора, і кошти списуються автоматично. Це скорочує час у чергах, зручне для організації поїздок і виключає необхідність носити готівку.

Уся детальна інформація про тарифи, види абонементів і правила користування доступна на сайті КП «Миколаївелектротранс». Завдяки такій новій системі оплати проїзду в Миколаєві пересування громадським транспортом стало швидшим, комфортнішим та більш сучасним.

До слова, також у Миколаївській області повідомляли про підвищення тарифів на комунальні послуги. Для багатьох родин це стало додатковим фінансовим навантаженням, адже загальні суми виходять доволі значними.

Крім того, у місті представники ОСББ активно критикують двоставкову ціну на опалення, яку встановило ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

