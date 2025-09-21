Благодаря такой новой системе оплаты проезда в Николаеве передвижение по общественному транспорту стало более быстрым, комфортным и более современным.

В Николаеве введена новая система оплаты проезда в виде цифровых QR-билетов, сообщает Politeka.

Теперь пассажиру не нужно покупать бумажные талоны — достаточно отсканировать код на смартфоне и произвести оплату банковской картой. Процесс занимает считанные секунды, что значительно упрощает использование транспорта в городе.

Одним из главных преимуществ является возможность бесплатно пересаживаться в течение 90 минут после первого списания. Это удобно для тех, кто меняет маршруты во время поездки. Разовая поездка стоит 8 гривен, тогда как традиционный печатный билет остается по 10 грн. Кроме того, предусмотрены недельные и месячные абонементы, а также специальные пакеты для студентов и туристов, что позволяет выбрать наиболее удобный вариант.

Система поддерживает оплату через Apple Pay и Google Pay: пассажиру достаточно поднести телефон к валидатору, и средства списываются автоматически. Это сокращает время в очередях, удобное для организации поездок и исключает необходимость носить наличные деньги.

Вся подробная информация о тарифах, видах абонементов и правилах пользования доступна на сайте КП «Николаевэлектротранс». Благодаря такой новой системе оплаты проезда в Николаеве передвижение по общественному транспорту стало более быстрым, комфортным и более современным.

Кстати, также в Николаевской области сообщали о повышении тарифов на коммунальные услуги. Для многих семей это стало дополнительной финансовой нагрузкой, ведь общие суммы получаются достаточно значительными.

Кроме того, в городе представители ОСМД активно критикуют двухставочную цену на отопление, которую установило ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".

Источник: Суспільне

