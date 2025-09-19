Географія програми грошової допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців охоплює кілька громад.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається блігодійним фондом "Карітас Миколаїв" в рамках важливого проєкта, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Карітас" на сторінці у Фейсбук.

У межах гуманітарного проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», українці мають можливість отримати грошову допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців у вигляді гранту. Ця виплата призначена для проведення самостійного ремонту житла – як будинків, так і квартир, що зазнали пошкоджень унаслідок війни.

Проєкт має чітко визначені умови участі. Подавати заявки можуть лише ті домогосподарства, житло яких було пошкоджене після 24 лютого 2024 року та при цьому залишилося придатним для проживання.

У разі, якщо будинок або квартира були зруйновані повністю чи визнані непридатними для життя, така нерухомість, на жаль, не підпадає під дію програми. Передбачено, що за кошти гранту родини зможуть провести найнеобхідніші відновлювальні роботи – наприклад, замінити вибиті вікна чи двері, відремонтувати пошкоджений дах та виконати інші базові заходи, необхідні для безпечного проживання.

Географія програми грошової допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців охоплює кілька громад. Це, зокрема, Миколаївська, Галицинівська, Шевченківська та Первомайська селищні громади. Жителі саме цих територій можуть подати документи та претендувати на отримання гранту.

Для участі в проєкті обов’язковим є надання повного пакета документів. Серед них:

Паспорти або ID-картки всіх членів домогосподарства.

Ідентифікаційні коди.

Номер банківського рахунку IBAN, відкритий на ім’я представника домогосподарства.

Документи, які підтверджують належність родини до категорії вразливих.

Акт, що засвідчує факт пошкодження житла.

Правовстановлюючі документи на будинок чи квартиру.

Організатори наголошують, що подання анкети ще не означає автоматичного включення до числа учасників. Усі заявки проходять ретельну перевірку, після чого фахівці проєкту зв’язуються з відібраними заявниками для подальшої співпраці.

Важливою умовою участі є також зобов’язання самого домогосподарства виконати ремонтні роботи власними силами. Після використання коштів отримувач гранту повинен надати підтвердження витрат – це можуть бути касові чеки, накладні від постачальників будматеріалів, а також фотозвіти з місця проведення ремонту.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: українцям доступні виплати до 11 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області: де можна отримати різні види продовольчої допомоги.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.