Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется ближайшим фондом "Каритас Николаев" в рамках важного проекта, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении "Каритас" на странице Facebook.
В рамках гуманитарного проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» украинцы имеют возможность получить денежную помощь в Николаевской области для пенсионеров и других категорий украинцев в виде гранта. Эта выплата предназначена для проведения самостоятельного ремонта жилья – как домов, так и квартир, которые получили повреждения в результате войны.
Проект имеет четко определенные условия участия. Подавать заявки могут только домохозяйства, жилье которых было повреждено после 24 февраля 2024 года и при этом осталось пригодным для проживания.
В случае, если дом или квартира были полностью разрушены или признаны непригодными для жизни, такая недвижимость, к сожалению, не подпадает под действие программы. Предполагается, что за средства гранта семьи смогут провести самые необходимые восстановительные работы – например, заменить выбитые окна или двери, отремонтировать поврежденную крышу и выполнить другие базовые мероприятия, необходимые для безопасного проживания.
География программы денежной помощи в Николаевской области для пенсионеров и других категорий украинцев включает несколько общин. Это, в частности, Николаевское, Галицыновское, Шевченковское и Первомайское поселковые общины. Жители этих территорий могут подать документы и претендовать на получение гранта.
Для участия в проекте обязательно предоставление полного пакета документов. Среди них:
- Паспорта или ID-карты всех членов домохозяйства.
- Идентификационные коды.
- Номер банковского счета IBAN, открытый на имя представителя домохозяйства.
- Документы, подтверждающие принадлежность семьи к категории уязвимых.
- Акт, удостоверяющий факт повреждения жилья.
- Правоустанавливающие документы на дом или квартиру.
Организаторы отмечают, что представление анкеты еще не означает автоматического включения в число участников. Все заявки проходят тщательную проверку, после чего специалисты проекта связываются с отобранными заявителями для дальнейшего сотрудничества.
Важным условием участия является обязательство самого домохозяйства выполнить ремонтные работы собственными силами. После использования денежных средств получатель гранта должен предоставить подтверждение расходов – это могут быть кассовые чеки, накладные от поставщиков стройматериалов, а также фотоотчеты с места проведения ремонта.
