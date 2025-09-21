Початок опалювального сезону 2025 в Києві відбуватиметься лише після завершення перевірки та усунення можливих неполадок.

Влада повідомила про початок опалювального сезону 2025 в Києві та стан готовності житлових будинків столиці, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на офіційному порталі Києва.

Станом на середину вересня майже 90% об’єктів, де керування здійснюють комунальні управляючі компанії, вже отримали акти готовності. Ці документи підтверджують, що завершено комплекс регламентних і ремонтних робіт, відповідальність за які несе управляюча організація.

Житлові організації зобов’язані отримати акти від теплопостачальних підприємств після проведення обстежень та перевірки будинкових систем. Теплопостачальні компанії фіксують технічні параметри мереж і пристроїв, необхідні для стабільного, безпечного та безперебійного постачання тепла у квартирах.

«Житловий фонд столиці різний за віком та станом. Є будинки, яким 50, 60, 90 і більше років. Вони мають різні підвальні приміщення, трубопроводи та теплопункти, де об’єктивно потрібна комплексна заміна систем. Незважаючи на технічні та експлуатаційні відмінності, обов’язковою є вимога до технічної справності, яка передбачає перевірку та усунення дефектів і неполадок», – зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він підкреслив, що до початку холодів і моменту подачі тепла залишилося небагато часу, проте його достатньо, щоб виправити всі зауваження від теплопостачальників, якщо вони будуть виявлені. Акти готовності гарантують, що системи функціонують належним чином і мешканці отримають тепло без перебоїв.

Отже, підготовка триває у суворій відповідності з регламентом, а всі роботи контролюються комунальними структурами. Кожен будинок, який отримав акт готовності, пройшов детальну перевірку всіх інженерних систем, що забезпечить комфорт та безпеку жителів під час морозів.

Початок опалювального сезону 2025 в Києві відбуватиметься лише після завершення перевірки та усунення можливих неполадок, що гарантує ефективне функціонування мереж і своєчасну подачу тепла всім будинкам столиці.

