Начало отопительного сезона 2025 года в Киеве будет происходить только после завершения проверки и устранения возможных неполадок.

Власти сообщили о начале отопительного сезона 2025 года в Киеве и состоянии готовности жилых домов столицы, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном портале Киева.

На середину сентября почти 90% объектов, где управление осуществляют коммунальные управляющие компании, уже получили акты готовности. Эти документы подтверждают, что завершен комплекс регламентных и ремонтных работ, ответственность за которые несет управляющая организация.

Жилищные организации обязаны получить акты от теплоснабжающих предприятий после проведения обследований и проверки домовых систем. Теплоснабжающие компании фиксируют технические параметры сетей и устройств, необходимые для стабильной, безопасной и бесперебойной поставки тепла в квартирах.

«Жилищный фонд столицы разный по возрасту и состоянию. Есть дома, которым 50, 60, 90 и больше лет. Они имеют разные подвальные помещения, трубопроводы и теплопункты, где объективно требуется комплексная замена систем. Несмотря на технические и эксплуатационные различия, обязательно требование к технической исправности, которая предусматривает проверку и устранение дефектов и неполадок» , – отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он подчеркнул, что до начала холодов и момента подачи тепла осталось немного времени, однако его достаточно, чтобы исправить все замечания от теплопоставщиков, если они будут обнаружены. Акты готовности гарантируют, что системы работают должным образом и жители получат тепло без перебоев.

Следовательно, подготовка идет в строгом соответствии с регламентом, а все работы контролируются коммунальными структурами. Каждый дом, получивший акт готовности, прошел подробную проверку всех инженерных систем, что обеспечит комфорт и безопасность жителей во время морозов.

Начало отопительного сезона 2025 г. в Киеве будет происходить только после завершения проверки и устранения возможных неполадок, что гарантирует эффективное функционирование сетей и своевременную подачу тепла всем домам столицы.

