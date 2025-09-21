Жителів Київської області попереджають про планові роботи, через які буде введено графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня.

Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня у Київській області охоплює декілька населених пунктів, де тимчасово буде призупинено газопостачання, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті міської філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня у Київській області передбачає обмеження для споживачів у місті Біла Церква, селі Красилівка та місті Яготин.

У Білій Церкві роботи на мережах тривають з 8:00 16.09 до 17:00 26.09. В цей період газопостачання тимчасово припинили для мешканців таких вулиць: Залізнична, пров. Залізничний, Олени Теліги, Василя Симоненка, Якова Гандзюка.

Михайла Дорошенка, Олега Ольжича, Польова, Лесі Українки, Віталія Коломійця, Олександра Марченка, Анатолія Солов’яненка, Романа Шухевича, Михайла Вербицького, Павла Чубинського, Михайла Коцюбинського.

Архипа Люльки, Героїв Маріуполя, Павла Поповича, Селекційна, Окружна, Калинова, пров. Калиновий, Вишнева, Сквирське Шосе, пров. Сухоярський, Верхня (СТ “Перемога”), Нижня (СТ “Перемога”), Терезинська (СТ “Перемога та СТ “Флора”).

У Красилівці обмеження буде в період з 18.09 по 26.09. Мешканців просять заздалегідь перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не відкривати їх до відновлення подачі блакитного палива.

У Яготині незручності заплановані на 25.09 з 9:00 до 17:00. Без блакитного палива в цей час залишаться жителі Каштанової Алеї,1.

Графік відключення газу на тиждень з 22 по 28 вересня у Київській області допоможе провести планові роботи на мережах, які є необхідними для стабільного і безпечного газопостачання у холодний період.

