Жителей Киевской области предупреждают о плановых работах, по которым будет введен график отключения газа на неделю с 22 по 28 сентября.

График отключения газа на неделю с 22 по 28 сентября в Киевской области охватывает несколько населенных пунктов, где будет временно приостановлено газоснабжение, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте городского филиала "Газсетей", график отключения газа на неделю с 22 по 28 сентября в Киевской области предусматривает ограничения для потребителей в городе Белая Церковь, селе Красиловка и Яготин.

В Белой Церкви работы на сетях продолжаются с 8:00 16:09 до 17:00 26:09 . В этот период газоснабжение временно прекратили для жителей таких улиц: Железнодорожная, пер. Железнодорожный, Елены Телиги, Василия Симоненко, Якова Гандзюка.

Михаила Дорошенко, Олега Ольжича, Полева, Леси Украинки, Виталия Коломийца, Александра Марченко, Анатолия Соловьяненко, Романа Шухевича, Михаила Вербицкого, Павла Чубинского, Михаила Коцюбинского.

Архипа Люльки, Героев Мариуполя, Павла Поповича, Селекционная, Окружная, Калиновая, пер. Калиновое, Вишневая, Сквирское Шоссе, пер. Сухоярский, Верхняя (СО "Победа"), Нижняя (СО "Победа"), Терезинская (СО "Победа и СО "Флора").

В Красиловке ограничения будут в период с 18.09 по 26.09. Жителей просят заранее перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать до восстановления подачи голубого топлива.

В Яготине неудобства запланированы на 25:09 с 9:00 до 17:00. Без голубого топлива в это время останутся жители Каштановой Аллеи1.

График отключения газа на неделю с 22 по 28 сентября в Киевской области поможет провести плановые работы на сетях, необходимых для стабильного и безопасного газоснабжения в холодный период.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право