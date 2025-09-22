Люди ищут бесплатное жилье для ВПЛ в более безопасных городах и селах, в том числе и в Днепропетровской области, однако не всегда знают, с чего начать и к кому обращаться, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти благодаря нескольким механизмам.

Часто крышу над головой предлагают сами граждане, готовые открыть двери своих квартир или домов. Кроме того, помощь обеспечивают учреждения частной, коммунальной и государственной формы собственности.

Собранная информация из всех регионов страны доступна на платформе "Там, де вас чекають". Там можно узнать количество доступных мест, адреса и контакты горячих линий для внутри перемещенных лиц.

Для поиска нового или временного дома работает государственный сервис "Прихисток". Чтобы воспользоваться им, достаточно зайти на сайт, выбрать регион, указать количество членов семьи и просмотреть имеющиеся варианты.

Система показывает объявления владельцев, и переселенцы могут напрямую связаться с ними. Пригодятся также волонтерские инициативы, в частности сервис "Допомагай", где принцип поиска схож.

Местные власти активно вовлекаются в поддержку переселенцев. Областные военные администрации вместе с органами самоуправления предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области в специально обустроенных местах компактного поселения.

Попасть туда можно, сообщив о своем желании во время эвакуации, по прибытии в гуманитарный штаб или обратившись непосредственно в местные органы власти.

Для тех, кто нуждается в консультациях или срочной поддержке, действуют горячие линии. Для жителей мест компактного поселения работает номер (096) 058-83-76. В Министерстве по реинтеграции действует короткий номер 15-48.

