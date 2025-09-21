Призначення грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області здійснюється не пізніше ніж протягом 10 днів після надходження повного пакета документів.

Компенсації за харчування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Хто має право на грошову допомогу для пенсіонерів у Черкаській області

Отримати компенсацію можуть три категорії осіб:

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних аварій, віднесені до 1 чи 2 категорії;

потерпілі від катастрофи, які належать до 1 або 2 групи;

особи, що зазнали радіаційного опромінення та віднесені до 1 або 2 групи.

Оформити компенсацію можна кількома способами:

через сервісні центри Пенсійного фонду України;

за допомогою порталу «Дія»;

через уповноважених представників органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських рад) або у Центрах надання адміністративних послуг.

Необхідні документи для оформлення грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області

До заяви потрібно додати:

копію посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасника ліквідації ядерних аварій чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи або радіаційного опромінення (категорія 1 чи 2);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або дані паспорта із відміткою про відмову від отримання цього номера.

Призначення грошової компенсації здійснюється не пізніше ніж протягом 10 днів після надходження повного пакета документів.

Виплату можуть відмовити у таких випадках:

якщо подано неповний пакет документів;

у разі зміни місця реєстрації;

якщо особу позбавлено статусу учасника ліквідації, потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи радіаційного опромінення (категорії 1 або 2).

