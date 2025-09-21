Назначение денежной помощи для пенсионеров в Черкасской области осуществляется не позднее 10 дней после поступления полного пакета документов.

Получить денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области от государства в качестве компенсации за питание могут отдельные категории украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом напомнили в ПФУ.

Компенсации за питание для граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, предусмотрены Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Кто имеет право на пособие для пенсионеров в Черкасской области

Получить компенсацию могут три категории:

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных аварий, отнесенные к 1 или 2 категории;

потерпевшие от катастрофы, относящиеся к 1 или 2 группе;

лица, подвергшиеся радиационному облучению и отнесенные к 1 или 2 группе.

Оформить компенсацию можно несколькими способами:

через сервисные центры Пенсионного фонда Украины;

с помощью портала «Действие»;

через уполномоченных представителей органов местного самоуправления (сельских, поселковых, городских советов) или в центрах предоставления административных услуг.

Необходимые документы для оформления денежной помощи пенсионерам в Черкасской области

К заявлению нужно добавить:

копию удостоверения участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, участника ликвидации ядерных аварий или потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (категория 1 или 2);

копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или данные паспорта с отметкой об отказе от получения этого номера.

Назначение денежной компенсации осуществляется не позднее 10 дней после поступления полного пакета документов.

Выплату могут отказать в следующих случаях:

если представлен неполный пакет документов;

в случае смены места регистрации;

если лицо лишено статуса участника ликвидации, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (категории 1 или 2).

