Получить денежную помощь для пенсионеров в Черкасской области от государства в качестве компенсации за питание могут отдельные категории украинцев, сообщает Politeka.net.
Об этом напомнили в ПФУ.
Компенсации за питание для граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, предусмотрены Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».
Кто имеет право на пособие для пенсионеров в Черкасской области
Получить компенсацию могут три категории:
- участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других ядерных аварий, отнесенные к 1 или 2 категории;
- потерпевшие от катастрофы, относящиеся к 1 или 2 группе;
- лица, подвергшиеся радиационному облучению и отнесенные к 1 или 2 группе.
Оформить компенсацию можно несколькими способами:
- через сервисные центры Пенсионного фонда Украины;
- с помощью портала «Действие»;
- через уполномоченных представителей органов местного самоуправления (сельских, поселковых, городских советов) или в центрах предоставления административных услуг.
Необходимые документы для оформления денежной помощи пенсионерам в Черкасской области
К заявлению нужно добавить:
- копию удостоверения участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, участника ликвидации ядерных аварий или потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (категория 1 или 2);
- копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или данные паспорта с отметкой об отказе от получения этого номера.
Назначение денежной компенсации осуществляется не позднее 10 дней после поступления полного пакета документов.
Выплату могут отказать в следующих случаях:
- если представлен неполный пакет документов;
- в случае смены места регистрации;
- если лицо лишено статуса участника ликвидации, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения (категории 1 или 2).
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.
Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.