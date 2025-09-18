Підвищення тарифів на опалення в Черкаській області зачепить не всіх.

Підвищення тарифів на опалення в Черкаській області зачепить бюджетні установи Канівської громади, повідомляє Politeka.

З 1 жовтня 2025 року в Каневі набере чинності новий рівень вартості теплопостачання, який відповідає економічно обґрунтованим розрахункам. Рішення стосується зміни оплати за виробництво тепла, його транспортування та послуг з постачання для закладів бюджетної сфери та інших категорій споживачів.

Для населення мораторій на тарифи продовжує діяти, обмежуючи оплату на період воєнного стану на позначці 1907,53 грн/Гкал. Водночас для бюджетних організацій та інших споживачів встановлено економічно обґрунтований рівень — 3309,12 грн/Гкал. Основну частину витрат у громаді складає придбання природного газу, ціна якого зросла вчетверо, що стало ключовою причиною перегляду тарифів.

За новими розрахунками, середнє підвищення тарифу для категорії «інші споживачі» становить приблизно 8%. Загальна вартість теплової енергії разом із ПДВ для бюджетних закладів складе 4626,32 грн/Гкал, такий же рівень встановлено для інших організацій.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Черкаській області не зачіпає населення, але впливає на фінансовані з бюджету заклади та інші установи, забезпечуючи економічно обґрунтовану оплату за послуги теплопостачання в Канівській громаді.

До слова, зростання цін також торкнеться і галузі енергетики. Так, Національна комісія НКРЕКП, ухвалила нове рішення щодо перегляду граничних розцінок на електроенергію — так званих прайс-кепів для бізнесу. Згідно з оновленими правилами, вартість однієї мегават-години електроенергії на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку зросте з 9 000 гривень до 15 000 гривень.

