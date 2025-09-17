Підвищення тарифів на опалення в Одесі обумовлене зростанням витрат на газ, електроенергію, водопостачання та ремонтні роботи.

Підвищення тарифів на опалення в Одесі очікується у наступному опалювальному сезоні, що пов’язано з витратами КП "Теплопостачання" на транспортування природного газу та ремонт комунікацій, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у КП "Теплопостачаня міста Одеса".

На сьогодні жителі Одеси сплачують за опалення за тарифом, який діяв станом на 24 лютого 2022 року. У КП "ТМО" провели перерозрахунок планових тарифів на теплову енергію, щоб вони відображали фактичні витрати підприємства.

При цьому враховано кілька факторів: зменшення обсягу реалізації тепла для споживачів на 3,6%, збільшення тарифу на транспортування природного газу у 4 рази, зростання вартості електроенергії на 25,6%, підвищення тарифів на водопостачання на 12,1% та водовідведення на 6,7%, а також збільшення витрат на ремонт у зв’язку з розширенням обсягів планових робіт основного та допоміжного обладнання.

За результатами розрахунків у КП "ТМО" оприлюднили нові тарифи для опалювального сезону 2025–2026 років. Для населення планується тариф 1 813,94 грн за Гкал, для бюджетних установ — 4 767,12 грн за Гкал, для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал, а для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал. Старий тариф для побутових споживачів на сьогодні складає 1 813 грн за Гкал.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Одесі обумовлене зростанням витрат на газ, електроенергію, водопостачання та ремонтні роботи. Це дозволяє підприємству забезпечувати стабільне функціонування системи теплопостачання під час опалювального сезону та покривати економічно обґрунтовані витрати на виробництво та постачання теплової енергії.

Нові тарифи відображають реальні потреби підприємства і будуть застосовуватися з початку сезону 2025–2026 років.

