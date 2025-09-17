Повышение тарифов на отопление в Одессе обусловлено ростом расходов на газ, электроэнергию, водоснабжение и ремонт.

Повышение тарифов на отопление в Одессе ожидается в следующем отопительном сезоне, что связано с расходами КП "Теплоснабжение" на транспортировку природного газа и ремонт коммуникаций, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в КП " Теплоснабжение города Одесса ".

На сегодняшний день жители Одессы платят за отопление по тарифу, который действовал по состоянию на 24 февраля 2022 года. В КП "ТМО" произвели перерасчет плановых тарифов на тепловую энергию, чтобы они отражали фактические расходы предприятия.

При этом учтено несколько факторов: уменьшение объема реализации тепла для потребителей на 3,6%, увеличение тарифа на транспортировку природного газа в 4 раза, рост стоимости электроэнергии на 25,6%, повышение тарифов на водоснабжение на 12,1% и водоотвод на 6,7%, а также увеличение затрат на ремонт в связи с расширением объемов.

По результатам расчетов в КП "ТМО" обнародовали новые тарифы для отопительного сезона 2025-2026 годов. Для населения планируется тариф 1 813,94 грн за Гкал, для бюджетных учреждений – 4 767,12 грн за Гкал, для других потребителей – 5 853,67 грн за Гкал, а для религиозных организаций – 4 950,10 грн за Гкал. Старый тариф для бытовых потребителей на сегодняшний день составляет 1 813 грн за Гкал.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Одессе обусловлено ростом расхода на газ, электроэнергию, водоснабжение и ремонтные работы. Это позволяет предприятию обеспечивать стабильное функционирование системы теплоснабжения в отопительный сезон и покрывать экономически обоснованные затраты на производство и поставку тепловой энергии.

Новые тарифы отражают реальные потребности предприятия и будут применяться с начала сезона 2025-2026 годов.

