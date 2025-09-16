Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може зберігатися до стабілізації врожайності та адаптації фермерів до нових умов.

Через менший урожай цибулі цього року в Дніпропетровській області може виникнути дефіцит продуктів, повідомляє Politeka.

Аграрії пояснюють, що традиційні південні площі вирощування потрапили під окупацію, через що довелося перенести посіви у центральні та західні області. На нових ділянках збір суттєво знизився — у середньому зараз отримують чотири рази менше продукції, ніж раніше на півдні.

За словами Вікторії Рудь, кандидата економічних наук та старшої наукової співробітниці Інституту овочівництва і баштанництва НААНУ, фермери у центральних і західних регіонах збирають приблизно 20 тонн цибулі з гектара. Для порівняння, до вторгнення на південних землях урожайність становила 60–80 тонн.

До війни південні області — Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська — виробляли близько 60% всього врожаю цибулі в Україні. Окупація цих регіонів кардинально змінила розташування виробництва, а відсутність досвіду та несприятливі погодні умови призвели до зниження обсягів збору.

У 2024 році площі посівів залишилися на рівні минулого року — приблизно 53,8 тисячі гектарів, але валовий збір скоротився на 20–25% через погодні фактори, брак вологи та хвороби рослин. Експертка зазначає, що у 2022 році окупація спричинила дефіцит цибулі в регіоні, тоді аграрії втратили близько 21% довоєнних обсягів. У 2023 році виробники центральних і західних областей змогли частково відновити збір — він зріс на 9,8% порівняно з попереднім роком.

Отже, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може зберігатися до стабілізації врожайності та адаптації фермерів до нових умов.

Джерело: Agrotimes.

