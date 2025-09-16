Дефицит продуктов в Днепропетровской области может сохраняться до стабилизации урожайности и адаптации фермеров к новым условиям.

Из-за меньшего урожая лука в этом году в Днепропетровской области может возникнуть дефицит продуктов, сообщает Politeka.

Аграрии объясняют, что традиционные южные площади выращивания подверглись оккупации, из-за чего пришлось перенести посевы в центральные и западные области. На новых участках сбор существенно снизился – в среднем сейчас получают четыре раза меньше продукции, чем раньше на юге.

По словам Виктории Рудь, кандидата экономических наук и старшей научной сотрудницы Института овощеводства и бахчеводства НААНУ, фермеры в центральных и западных регионах собирают около 20 тонн лука с гектара. Для сравнения, до вторжения на южных землях урожайность составила 60–80 тонн.

До войны южные области – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская – производили около 60% всего урожая лука в Украине. Оккупация этих регионов кардинально изменила расположение производства, а отсутствие опыта и неблагоприятные условия привели к снижению объемов сбора.

В 2024 году площади посевов остались на уровне прошлого года — примерно 53,8 тысячи гектаров, но валовой сбор сократился на 20–25% из-за погодных факторов, нехватки влаги и болезни растений. Экспертка отмечает, что в 2022 году оккупация повлекла за собой дефицит лука в регионе, тогда аграрии потеряли около 21% довоенных объемов. В 2023 году производители центральных и западных областей смогли частично восстановить сбор – он вырос на 9,8% по сравнению с предыдущим годом.

Следовательно, дефицит продуктов в Днепропетровской области может сохраняться до стабилизации урожайности и адаптации фермеров к новым условиям.

Источник: Agrotimes.

