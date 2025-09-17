Харківська філія "Газмережі" повідомила, які графіки відключення газу діятимуть в області до кінця тижня – з 18 по 21 вересня 2025 року.

Спеціалісти попередили, де в Харківській області можливі відключення газу до кінця цього тижня – в період із 18 по 21 вересня 2025 року, пише Politeka.

Зокрема повідомляється про планові роботи в мережах на території Мерефʼянської громади. У четвер, 18 вересня, аби уникнути масштабного відключення газу, мешканців трьох населених пунктів просять не користуватися природним газом із 9:00 до 17:00. Обмеження торкнуться:

міста Мерефа (вул. 8-го Березня, Баварська, Благовіщенська, Будянська, Федора Бульбенка, Олександра Бутенка, Вишетравська, Героїв Крут, Героїв Чорнобиля, Єрофія Миргородського, Західна, Карпатська, Квітуча, Кільцева, Конституції, Кримська, Курортна, Лісна, Люботинська, Мала, Одеська, Озерянська, Охтирська, Птріотична та ін.);

с. Нижня Озеряна;

с. Верхня Озеряна.

Також у четвер із 8:00 до 17:00 заплановано відключення постачання блакитного палива в місті Богодухів по вулицях Привокзальна Слобідка, Веселкова, Залізнична, Тараса Шевченка, Вокзальна набережна, Соснова, 92-ї бригади, Івана Франка, Миколи Амосова, пров. Лесі Українки, Сосновий, Залізничний, Лісний, повідомляє Politeka.

Крім того, в четвер, 18 числа, також обмеження торкнуться деяких мешканців Шевченківського району Харкова – без газопостачання тимчасово залишаться мешканці будинку за адресою вул.Феодосійська, буд. 32.

На інші дні до кінця тижня в Харківській області поки не повідомлялося про обмеження газопостачання, але ситуація ще може змінитися, тому на 19-21 вересня стежте за актуальною інформацією на офіційному сайті "Газмережі".

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що в столиці заплановано тривалі обмеження руху.

Також Politeka писала про підвищення цін на опалення.

Крім того, Politeka повідомляла прогноз погоди на вересень: синоптики закликали готуватись до кліматичних неприємностей.