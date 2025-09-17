Харьковский филиал "Газсети" сообщил, какие графики отключения газа будут действовать в области до конца недели - с 18 по 21 сентября 2025 года.

Специалисты предупредили, где в Харьковской области возможны отключения газа до конца этой недели – в период с 18 по 21 сентября 2025 года, пишет Politeka.

В частности, сообщается о плановых работах в сетях на территории Мерефьянской общины. В четверг, 18 сентября, во избежание масштабного отключения газа, жителей трех населенных пунктов просят не пользоваться природным газом с 9:00 до 17:00. Ограничения коснутся:

города Мерефа (ул. 8-го Марта, Баварская, Благовещенская, Будянская, Федора Бульбенко, Александра Бутенко, Вышетравская, Героев Крут, Героев Чернобыля, Ерофия Миргородского, Западная, Карпатская, Цветущая, Кольцевая, Конституции, Крымская, Курортная, Озерянская, Ахтырская, Птриотическая и др.);

с. Нижняя Озеряна;

с. Верхняя Озеряна.

Также в четверг с 8:00 до 17:00 запланировано отключение поставки голубого топлива в городе Богодухов по улицам Привокзальная Слободка, Радужная, Железнодорожная, Тараса Шевченко, Вокзальная набережная, Сосновая, 92-й бригады, Ивана Франко, Николая Амосова, пер. Леси Украинки, Сосновый, Железнодорожный, Лесной, сообщает Politeka.

Кроме того, в четверг, 18 числа, также ограничения коснутся некоторых жителей Шевченковского района Харькова – без газоснабжения временно останутся жильцы дома по адресу ул.Феодосийская, дом. 32.

На другие дни до конца недели в Харьковской области пока не сообщалось об ограничении газоснабжения, но ситуация еще может измениться, поэтому на 19-21 сентября следите за актуальной информацией на официальном сайте "Газсети".

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что в столице запланированы длительные ограничения движения.

Также Politeka писала о повышении цен на отопление.

Кроме того, Politeka сообщала прогноз погоды на сентябрь: синоптики призвали готовиться к климатическим неприятностям.