Дефіцит продуктів у Одеській області стане ще відчутнішим і спричинить нове підвищення цін.

Дефіцит продуктів у Одеській області може позначитися насамперед на хлібобулочній продукції, повідомляє Politeka.

Уже зараз мешканці регіону відзначають відчутні зміни у вартості, а тенденція до подальшого подорожчання стає дедалі очевиднішою.

Аналітики звертають увагу, що середня ціна пшеничного батона здатна піднятися до 55 гривень, що становитиме на п’яту частину вище нинішніх показників. Головним чинником економісти називають зростання вартості палива, адже саме воно визначає витрати на перевезення зерна та доставку готової продукції у торговельні мережі.

Консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус підкреслює, що Україна має достатньо зернових запасів і відповідні виробничі можливості для випікання хліба. Водночас ключову роль у формуванні роздрібної ціни відіграють витрати на транспортування. Саме цей фактор безпосередньо впливає на підсумкову вартість продукції для покупців.

Окремо наголошується, що ситуацію ускладнюють пошкодження хлібозаводів та транспортної інфраструктури після обстрілів. Такі події створюють ризики, що дефіцит продуктів у Одеській області стане ще відчутнішим і спричинить нове підвищення цін.

Станом на серпень 2025 року вартість хлібобулочних виробів була такою: нарізний батон «Рум’янець» (450 г) — 27,90 грн, пшеничний (600–650 г) — у межах 42,99–44,72 грн, житній «Бородинський» (300 г) — 44,90. Якщо прогноз щодо підвищення до 55 гривень справдиться, це стане значним ударом по сімейних бюджетах.

Фахівці радять заздалегідь планувати покупки та користуватися акційними пропозиціями. Таким чином можна частково зменшити вплив подорожчання й оптимізувати витрати.

