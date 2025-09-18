Дефицит продуктов в Одесской области станет еще более ощутимым и повлечет за собой новое повышение цен.

Дефицит продуктов в Одесской области может сказаться прежде всего на хлебобулочной продукции, сообщает Politeka.

Уже сейчас жители региона отмечают ощутимые изменения в стоимости, а тенденция к дальнейшему удорожанию становится все более очевидной.

Аналитики обращают внимание, что средняя цена пшеничного батона способна подняться до 55 гривен, что составит на пятую часть выше нынешних показателей. Главным фактором экономисты называют рост стоимости топлива, ведь именно оно определяет расходы по перевозке зерна и доставку готовой продукции в торговые сети.

Консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс подчеркивает, что у Украины достаточно зерновых запасов и соответствующие производственные возможности для выпечки хлеба. В то же время, ключевую роль в формировании розничной цены играют затраты на транспортировку. Именно этот фактор оказывает непосредственное влияние на итоговую стоимость продукции для покупателей.

Отдельно отмечается, что ситуацию осложняют повреждение хлебозаводов и транспортной инфраструктуры после обстрелов. Такие события создают риски, что дефицит продуктов в Одесской области станет еще более ощутимым и приведет к новому повышению цен.

По состоянию на август 2025 стоимость хлебобулочных изделий была такой: нарезной батон «Румянец» (450 г) — 27,90 грн, пшеничный (600–650 г) — в пределах 42,99–44,72 грн, ржаной «Бородинский» (300 г) — 400 г. Если прогноз о повышении до 55 гривен сбудется, это станет значительным ударом по семейным бюджетам.

Специалисты советуют заранее планировать покупки и акционные предложения. Таким образом, можно частично уменьшить влияние подорожания и оптимизировать затраты.

Источник: agroweek

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения