Протягом наступних днів – із 19 по 22 вересня 2025 року – в Київській області знову будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла.

ДТЕК попередив, де та коли в Київській області в період із 19 по 22 вересня 2025 року діятимуть графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

На пʼятницю, 19 вересня, заплановано такі графіки відключення світла в Київській області:

Козин (вул. Чиженка, Партизанська) – з 9:00 до завершення робіт;

Чабани (Квіткова, Кірова, Нова, Південна, Покровська, Польова, пров. Польовий) – із 8:00 до 20:00;

Жукин (Гетьманська) – з 8:30 до 20:00.

На території Пірнівської сільської територіальної громади в Вишгородському районі Київської області на три дні, з 20 по 22 вересня, заплановано знеструмлення в с. Вища Дубечня по вулиці Деснянській, пише Politeka.

У місті Буча в неділю, 21 числа, з 8:30 до 19:30 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці будинку за адресою вул. Тарасівська, 1.

А в понеділок, 22 числа, графіки відключення світла запроваджуються в межах Петрівської сільської територіальної громади. Обмеження діятимуть у проміжку з 9:00 до 20:00 у таких населених пунктах:

с.Лютіж (вул. Каштанова, Барвінкова, Бірківська, Богдана Хмельницького, Бузкова, Бульварна, Визволителів, Вишгородська, Вишнева, Вітряного, Волошкова, Героїв Небесної Сотні, Грушевського, Дзвінкова, Дніпровська, Європейська, Франка, Калинова, Каштанова, Квіткова, Левадна, Лесі Українки, Рильського, Миру, Молодіжна та ін.);

с.Старі Петрівці, СТ “Міраж”.

