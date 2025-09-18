В последующие дни – с 19 по 22 сентября 2025 года – в Киевской области снова будут применяться локальные графики отключения света.

ДТЭК предупредил, где и когда в Киевской области в период с 19 по 22 сентября 2025 года будут действовать графики отключения света, сообщает Politeka.

На пятницу, 19 сентября, запланированы следующие графики отключения света в Киевской области:

Козин (ул. Чиженко, Партизанская) – с 9:00 до завершения работ;

Чабаны (Цветковая, Кирова, Новая, Южная, Покровская, Полевая, пер. Полевой) – с 8:00 до 20:00;

Жукин (Гетманская) – с 8:30 до 20:00.

На территории Пирновской сельской территориальной общины в Вышгородском районе Киевской области на три дня, с 20 по 22 сентября, запланировано обесточивание в с. Высшая Дубечня по улице Деснянской, пишет Politeka.

В городе Буча в воскресенье, 21 числа, с 8:30 до 19:30 без электроэнергии временно останутся жильцы дома по адресу ул. Тарасовская, 1.

А в понедельник, 22 числа, графики отключения света вводятся в пределах Петровской сельской территориальной общины. Ограничения будут действовать в промежутке с 9:00 до 20:00 в следующих населенных пунктах:

с.Лютиж (ул. Каштановая, Барвенковая, Бирковская, Богдана Хмельницкого, Бузковая, Бульварная, Освободителей, Вышгородская, Вишневая, Ветряного, Волошкова, Героев Небесной Сотни, Грушевского, Дзвинковая, Днепровская, Европейская, Франко, Калиновая, Ленова, Каштановая, Цветочная, Левадная, Леси Украинки, Мира, Молодежная и др.);

с.Старые Петровцы, СТ "Мираж".

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что в столице запланированы длительные ограничения движения.

Также Politeka писала о повышении цен на отопление.

Кроме того, Politeka сообщала прогноз погоды на сентябрь: синоптики призвали готовиться к климатическим неприятностям.