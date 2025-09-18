Повышение тарифов на отопление в Черкасской области коснется не всех.

Повышение тарифов на отопление в Черкасской области коснется бюджетных учреждений Каневской общины, сообщает Politeka.

С 1 октября 2025 г. в Каневе вступит в силу новый уровень стоимости теплоснабжения, который соответствует экономически обоснованным расчетам. Решение касается изменения оплаты за производство тепла, его транспортировки и услуг по снабжению заведений бюджетной сферы и других категорий потребителей.

Для населения мораторий на тарифы продолжает действовать, ограничивая оплату на период военного положения на отметке 1907,53 грн/гкал. В то же время, для бюджетных организаций и других потребителей установлен экономически обоснованный уровень — 3309,12 грн/Гкал. Основную часть расходов в общине составляет приобретение природного газа, цена которого выросла в четыре раза, что стало ключевой причиной пересмотра тарифов.

По новым расчетам среднее повышение тарифа для категории «прочие потребители» составляет примерно 8%. Общая стоимость тепловой энергии вместе с НДС для бюджетных заведений составит 4626,32 грн/Гкал, такой же уровень установлен для других организаций.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Черкасской области не затрагивает население, но влияет на финансируемые из бюджета учреждения и другие учреждения, обеспечивая экономически обоснованную оплату услуг теплоснабжения в Каневской общине.

К слову, рост цен также коснется и отрасли энергетики. Так, Национальная комиссия НКРЭКУ приняла новое решение о пересмотре предельных расценок на электроэнергию — так называемых прайс-кепов для бизнеса. Согласно обновленным правилам, стоимость одного мегаватт-часа электроэнергии на рынке «на сутки вперед» и на внутрисуточном рынке вырастет с 9 000 гривен до 15 000 гривен.

