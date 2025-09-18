Пріоритет на отримання грошової допомоги в Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій українців мають декілька груп населення.

Постановою Кабміну затверджено Порядок надання одноразової грошової допомоги у Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій українців на придбання твердого пічного, пише Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні ПФУ.

Визначення територіальних громад і населених пунктів, жителі яких можуть отримати грошову допомогу у Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій українців, покладено на обласні державні адміністрації та військові адміністрації.

На підставі заяв, поданих громадянами до 24 серпня 2025 року, виконавчі органи сільських, селищних, міських та районних рад формують початковий перелік отримувачів. Після узагальнення ці дані передаються обласним адміністраціям, які далі надсилають їх до Пенсійного фонду України для визначення вразливих категорій та пріоритезації виплат.

Пріоритет на отримання грошової допомоги в Чернігівській області для пенсіонерів та інших категорій українців мають:

одержувачі житлової субсидії або пільги на тверде паливо;

одинокі непрацездатні пенсіонери;

одинокі матері та батьки, які отримують відповідну державну допомогу;

особи, що отримують допомогу при народженні дитини;

багатодітні сім’ї;

люди з інвалідністю та сім’ї, де є дитина з інвалідністю;

сім’ї внутрішньо переміщених осіб (крім тих, хто проживає у закладах, що отримують компенсацію за комунальні послуги);

дитячі будинки сімейного типу;

прийомні сім’ї, де виховуються діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.

Після опрацювання узагальненого переліку Пенсійний фонд повертає його до обласних адміністрацій для надсилання міжнародним організаціям, які забезпечують виплати.

Протягом вересня – жовтня 2025 року міжнародні організації, зокрема Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та інші гуманітарні структури, здійснюють перерахунок коштів домогосподарствам у порядку пріоритетності.

Виплата проводиться одноразово за опалювальний сезон і покликана підтримати населення у складних умовах воєнного стану, забезпечивши можливість опалювати житло твердим пічним паливом.

