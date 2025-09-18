Постановлением Кабмина утвержден Порядок предоставления единовременного денежного пособия в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев на приобретение твердого печного, пишет Politeka.net.
Об этом говорится в пояснении ПФУ.
Определение территориальных общин и населенных пунктов, жители которых могут получить денежную помощь в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев, возложено на областные государственные и военные администрации.
На основании заявлений, поданных гражданами до 24 августа 2025 года, исполнительные органы сельских, поселковых, городских и районных советов формируют начальный список получателей. После обобщения эти данные передаются областным администрациям, которые затем посылают их в Пенсионный фонд Украины для определения уязвимых категорий и приоритетов выплат.
Приоритет на получение денежной помощи в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев:
- получатели жилищной субсидии или льготы на твердое топливо;
- одинокие нетрудоспособные пенсионеры;
- одинокие матери и родители, получающие соответствующую государственную помощь;
- лица, получающие пособие при рождении ребенка;
- многодетные семьи;
- люди с инвалидностью и семьи, где есть ребенок с инвалидностью;
- семьи внутренне перемещенных лиц (кроме проживающих в заведениях, получающих компенсацию за коммунальные услуги);
- детские дома семейного типа;
- приемные семьи, где воспитываются дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.
После обработки обобщенного перечня Пенсионный фонд возвращает его в областные администрации для отправки международным организациям, обеспечивающим выплаты.
В течение сентября – октября 2025 года международные организации, в частности, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и другие гуманитарные структуры, осуществляют перерасчет средств домохозяйствам в порядке приоритетности.
Выплата производится единовременно за отопительный сезон и призвана поддержать население в сложных условиях военного положения, обеспечив возможность отапливать жилье твердым печным топливом.
