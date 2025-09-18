Приоритет на получение денежной помощи в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев имеют несколько групп населения.

Постановлением Кабмина утвержден Порядок предоставления единовременного денежного пособия в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев на приобретение твердого печного, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в пояснении ПФУ.

Определение территориальных общин и населенных пунктов, жители которых могут получить денежную помощь в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев, возложено на областные государственные и военные администрации.

На основании заявлений, поданных гражданами до 24 августа 2025 года, исполнительные органы сельских, поселковых, городских и районных советов формируют начальный список получателей. После обобщения эти данные передаются областным администрациям, которые затем посылают их в Пенсионный фонд Украины для определения уязвимых категорий и приоритетов выплат.

Приоритет на получение денежной помощи в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев:

получатели жилищной субсидии или льготы на твердое топливо;

одинокие нетрудоспособные пенсионеры;

одинокие матери и родители, получающие соответствующую государственную помощь;

лица, получающие пособие при рождении ребенка;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью и семьи, где есть ребенок с инвалидностью;

семьи внутренне перемещенных лиц (кроме проживающих в заведениях, получающих компенсацию за коммунальные услуги);

детские дома семейного типа;

приемные семьи, где воспитываются дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.

После обработки обобщенного перечня Пенсионный фонд возвращает его в областные администрации для отправки международным организациям, обеспечивающим выплаты.

В течение сентября – октября 2025 года международные организации, в частности, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и другие гуманитарные структуры, осуществляют перерасчет средств домохозяйствам в порядке приоритетности.

Выплата производится единовременно за отопительный сезон и призвана поддержать население в сложных условиях военного положения, обеспечив возможность отапливать жилье твердым печным топливом.

