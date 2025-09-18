Новий графік руху транспорту в Запоріжжі забезпечує регулярне сполучення всіх районів та оперативне обслуговування пасажирів у місті.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі на 19 вересня оприлюднений Управлінням з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради, повідомляє Politeka.

За повідомленням Запорізької міськради, громадський транспорт ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» працюватиме на всіх трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутах відповідно до затверджених схем руху.

Тролейбусні маршрути №3, 8, 9, 11, 14 та 17 здійснюватимуть рейси за звичними графіками. Спеціально для руху на острові Хортиця заплановані маршрути до зупинки «Турбаза «Хортиця». Ранкові рейси розпочинаються з площі Профспілок о 07:51, проходять через «ТЦ «Україна» (07:56), «Пр. Металургів» (08:08), «ДніпроГЕС» (08:19) та «Музей Запорозького козацтва» (08:31), з прибуттям на «Турбазу «Хортиця» о 08:34 та відправленням о 08:40.

Далі тролейбус рухається через «Вул. Піщана» о 08:55 до кінцевої зупинки «4-й Південний мкрн». Вечірні рейси починаються з площі Профспілок о 16:14 та проходять ті ж ключові зупинки з прибуттям на «Турбазу «Хортиця» о 16:57 і відправленням о 17:02, після чого продовжують шлях до кінцевої станції.

Трамвайні лінії №3, 10, 12, 14, 15 та 16 також курсуватимуть за встановленими схемами, забезпечуючи регулярне сполучення між різними районами міста. Автобусні маршрути №7, 17, 18, 29, 34а, 38, 39, 56, 59 та 71 прямують за маршрутом «пл. Запорізька – ТЦ «Епіцентр»», проходячи проспектом Соборним, вулицями С. Серікова та Космічною, міжнародною автодорогою М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта і в зворотному напрямку. Маршрути №72, 86, 94 та 98 завершуються на зупинці «вул. Гарнізонна».

Графіки доступні на офіційному сайті підприємства «Запоріжелектротранс» за посиланням. У разі внесення змін до розкладу додаткова інформація буде повідомлена заздалегідь, що дозволяє пасажирам планувати поїздки та уникати незручностей.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі забезпечує регулярне сполучення всіх районів та оперативне обслуговування пасажирів у місті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни