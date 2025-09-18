Новый график движения транспорта в Запорожье обеспечивает регулярное сообщение всех районов и оперативное обслуживание пассажиров в городе.

Новый график движения транспорта в Запорожье на 19 сентября обнародован Управлением по транспортному обеспечению и связи городского совета, сообщает Politeka.

По сообщению Запорожского горсовета , общественный транспорт ЗКПМЭ «Запорожэлектротранс» будет работать на всех трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутах в соответствии с утвержденными схемами движения.

Троллейбусные маршруты №3, 8, 9, 11, 14 и 17 будут осуществлять рейсы по привычным графикам. Специально для движения на острове Хортица запланированы маршруты до остановки Турбаза «Хортица». Утренние рейсы начинаются с площади Профсоюзов в 07:51, проходят через ТЦ «Украина» (07:56), «Пр. Металлургов» (08:08), «ДнепроГЭС» (08:19) и «Музей Запорожского казачества» (08:31), с прибытием на «Турбазу «Хортица» в 08:34 и отправлением в 08:40.

Далее троллейбус двигается через «Ул. Песчаная» в 08:55 до конечной остановки «4-й Южный мкрн». Вечерние рейсы начинаются с площади Профсоюзов в 16:14 и проходят те же ключевые остановки с прибытием на Турбазу «Хортица» в 16:57 и отправлением в 17:02, после чего продолжают путь до конечной станции.

Трамвайные линии №3, 10, 12, 14, 15 и 16 также будут курсировать по установленным схемам, обеспечивая регулярное сообщение между разными районами города. Автобусные маршруты №7, 17, 18, 29, 34а, 38, 39, 56, 59 и 71 следуют по маршруту «пл. Запорожская – ТЦ «Эпицентр», проходя по проспекту Соборному, улицам С. Серикова и Космической, международной автодороге М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта и в обратном направлении. Маршруты №72, 86, 94 и 98 завершаются на остановке «ул. Гарнизонно».

Графики доступны на официальном сайте предприятия «Запорожэлектротранс» по ссылке . В случае внесения изменений в расписание дополнительная информация будет поставлена ​​в известность заранее, что позволяет пассажирам планировать поездки и избегать неудобств.

