Нова система оплати проїзду у Запоріжжі стартувала у серпні та вже доступна для мешканців і відвідувачів міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяелектротранс.

Відтепер користування транспортом не потребує наявності готівки чи конкретного банку: достатньо мати спеціальну картку або смартфон.

У тролейбусах, автобусах і трамваях встановлені валідатори. Вони автоматично списують кошти при прикладанні пристрою або картки. Для цього створено транспортну картку «Січ Загальна». Її можна отримати у двох пунктах: на вул. Шкільна, 2 у касі депо та біля головного входу підприємства. Прийом документів і оформлення здійснюють у будні дні з 08:00 до 15:30.

Вартість картки складає 60 гривень, поповнення можливе через термінали EasyPay. Після активації вона підходить для всіх видів міського транспорту. Такий спосіб дозволяє пасажирам економити час і уникати черг. Попит значний, але завдяки організованій роботі вдається уникати довгого очікування.

Запровадження електронних платежів демонструє цифровізацію сервісів у місті. Пасажири більше не витрачають час на пошук дрібних грошей чи отримання решти. Достатньо прикласти картку або гаджет до валідатора.

Представники «Запоріжелектротрансу» наголошують, що нова система оплати проїзду у Запоріжжі прискорює посадку, зменшує ймовірність помилок під час розрахунків та робить поїздки зручнішими як для пасажирів, так і для водіїв. Такий підхід допомагає організувати роботу транспорту більш ефективно й наблизити її до сучасних стандартів.

До слова, також повідомлялося про те, що в Запоріжжі ввели новий графік руху транспорту.

