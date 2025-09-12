Нова система оплати проїзду у Запоріжжі стартувала у серпні та вже доступна для мешканців і відвідувачів міста, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає Запоріжжяелектротранс.
Відтепер користування транспортом не потребує наявності готівки чи конкретного банку: достатньо мати спеціальну картку або смартфон.
У тролейбусах, автобусах і трамваях встановлені валідатори. Вони автоматично списують кошти при прикладанні пристрою або картки. Для цього створено транспортну картку «Січ Загальна». Її можна отримати у двох пунктах: на вул. Шкільна, 2 у касі депо та біля головного входу підприємства. Прийом документів і оформлення здійснюють у будні дні з 08:00 до 15:30.
Вартість картки складає 60 гривень, поповнення можливе через термінали EasyPay. Після активації вона підходить для всіх видів міського транспорту. Такий спосіб дозволяє пасажирам економити час і уникати черг. Попит значний, але завдяки організованій роботі вдається уникати довгого очікування.
Запровадження електронних платежів демонструє цифровізацію сервісів у місті. Пасажири більше не витрачають час на пошук дрібних грошей чи отримання решти. Достатньо прикласти картку або гаджет до валідатора.
Представники «Запоріжелектротрансу» наголошують, що нова система оплати проїзду у Запоріжжі прискорює посадку, зменшує ймовірність помилок під час розрахунків та робить поїздки зручнішими як для пасажирів, так і для водіїв. Такий підхід допомагає організувати роботу транспорту більш ефективно й наблизити її до сучасних стандартів.
До слова, також повідомлялося про те, що в Запоріжжі ввели новий графік руху транспорту.
