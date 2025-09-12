Новая система оплаты проезда в Запорожье ускоряет посадку, уменьшает вероятность ошибок при расчетах и ​​делает поездки более удобными.

Новая система оплаты проезда в Запорожье стартовала в августе и уже доступна жителям и посетителям города, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожье Электротранс .

Теперь пользование транспортом не требует наличия или конкретного банка: достаточно иметь специальную карточку или смартфон.

В троллейбусах, автобусах и трамваях установлены валидаторы. Они автоматически списывают средства при приложении устройства или карты. Для этого создана транспортная карта «Сечь Общая». Ее можно получить в двух пунктах: по ул. Школьная, 2 в кассе депо и у главного входа предприятия. Прием документов и оформления производят в будние дни с 08:00 до 15:30.

Стоимость карты составляет 60 гривен, пополнение возможно через терминалы EasyPay. После активации она подходит всем видам городского транспорта. Такой способ позволяет пассажирам экономить время и избегать очередей. Спрос значителен, но благодаря организованной работе удается избегать долгого ожидания.

Внедрение электронных платежей показывает цифровизацию сервисов в городе. Пассажиры больше не тратят время на поиск мелких денег или на получение остальных. Достаточно приложить карту или гаджет к валидатору.

Представители «Запорожэлектротранса» отмечают, что новая система оплаты проезда в Запорожье ускоряет посадку, уменьшает вероятность ошибок при расчетах и ​​делает поездки более удобными как для пассажиров, так и для водителей. Такой подход помогает организовать работу транспорта более эффективно и приблизить его к современным стандартам.

Кстати, также сообщалось о том, что в Запорожье ввели новый график движения транспорта.

