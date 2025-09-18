Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює кілька напрямів та пропонує стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області пропонує кілька актуальних вакансій у різних сферах, включно з виробництвом, торгівлею та логістикою, повідомляє Politeka.

Компанія «Інтерпайп» у Дніпрі запрошує на посаду працівника виробництва. Ця пропозиція підходить навіть для людей без досвіду, студентів і людей з інвалідністю.

Співробітникам гарантують стабільну зарплату від 20 000 до 35 000 гривень, виплати двічі на місяць, дотації на харчування, корпоративний транспорт, медичне страхування та можливість здобути вищу металургійну освіту за рахунок компанії. Робота передбачає розвиток професійних навичок у дружньому колективі та гнучкий графік.

Мережа АЗК «ОККО» у Дніпрі пропонує вакансію продавця-касира, де основними обов’язками є обслуговування клієнтів, продаж пального та товарів магазину, а також підготовка продукції кафе відповідно до стандартів компанії.

Для працівників передбачено офіційне працевлаштування з першого дня, регулярні зарплатні виплати, оплачувану відпустку, медичне страхування, а також підтримку колег. Для чоловіків необхідні документи військового обліку, паспорт, а досвід роботи у торгівлі бажаний, але не обов’язковий.

Компанія Glovo у Кривому Розі запрошує кур’єрів піших, на велосипеді, мото або авто. Працівники можуть отримувати до 35 000 гривень щомісяця із можливістю щоденних або щотижневих виплат. Вакансія передбачає гнучкий графік, страхування під час доставки, а для водіїв на авто обов’язкові паспорт і водійські права з техпаспортом. Військовий квиток не потрібен.

Отже, робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює кілька напрямів та пропонує стабільний дохід, медичне забезпечення, можливості розвитку і комфортні умови для всіх категорій кандидатів.

