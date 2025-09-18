Работа для пенсионеров в Днепропетровской области включает несколько направлений и предлагает стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области предлагает несколько актуальных вакансий в разных сферах, включая производство, торговлю и логистику, сообщает Politeka.

Компания "Интерпайп" в Днепре приглашает на должность работника производства. Это предложение подходит даже для людей без опыта, студентов и людей с инвалидностью.

Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату от 20 000 до 35 000 гривен, выплаты дважды в месяц, дотации на питание, корпоративный транспорт, медицинское страхование и возможность получить высшее металлургическое образование за счет компании. Работа предполагает развитие профессиональных навыков в дружественном коллективе и гибкий график.

Сеть АЗК «ОККО» в Днепре предлагает вакансию продавца-кассира , где основными обязанностями являются обслуживание клиентов, продажа горючего и товаров магазина, а также подготовка продукции кафе в соответствии со стандартами компании.

Для работников предусмотрено официальное трудоустройство с первого дня, регулярные зарплатные выплаты, оплачиваемый отпуск, медицинское страхование, а также поддержка коллег. Для мужчин необходимы документы военного учета, паспорт, а опыт работы в торговле желателен, но не обязателен.

Компания Glovo в Кривом Роге приглашает курьеров пеших, на велосипеде, мото или авто. Работники могут получать до 35 000 гривен ежемесячно с возможностью ежедневных или еженедельных выплат. Вакансия предусматривает гибкий график, страхование при доставке, а для водителей на авто обязательны паспорт и водительские права с техпаспортом. Военный билет не требуется.

