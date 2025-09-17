Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області стає справжнім рятувальним колом для багатьох вразливих категорій населення.

До Міжнародного дня гуманітарної допомоги фонд «Ваше місто» в Одеській області оголосив про важливу ініціативу, що розширює можливості отримання медичних послуг, зокрема й для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Як йдеться у повідомленні в тематичному Телеграм-каналі, вВже офіційно запрацювала гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області, яку організовує фонд «Ваше місто».

Ця організація стала першою в країні, що на підставі ліцензії Міністерства охорони здоров’я отримала доступ до Helsi та e-Health, єдиної державної електронної системи охорони здоров’я.

Завдяки такому кроку медичний центр фонду «Благодійний лікар», який надає безкоштовну підтримку переселенцям та жителям Одеси, отримав змогу виписувати електронні рецепти і направлення до спеціалістів державних лікарень.

Також розширився доступ до державних програм, зокрема до ініціативи «Доступні ліки». Крім того, пацієнтам більше не потрібно витрачати багато часу на бюрократію. Від моменту звернення до отримання лікування тепер шлях став значно коротшим.

Засновник фонду Ігор Федін підкреслив, що це не просто технічна новація. Для людей будь-якого віку та пенсіонерів, які втратили дім чи можливість лікуватися у своїх містах, така гуманітарна допомога в Одеській області стала дуже корисною.

З початку повномасштабної війни фонд надає безкоштовні ліки, медичну та психологічні консультації тим, хто потребує цього найбільше. За цей час понад 85 тисяч людей отримали медикаменти. Щодня волонтери обслуговують близько сотні відвідувачів.

