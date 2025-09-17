Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области становится настоящим спасательным кругом для многих уязвимых категорий населения.

К Международному дню гуманитарной помощи фонд «Ваш город» в Одесской области объявил о важной инициативе, расширяющей возможности получения медицинских услуг, в том числе для пенсионеров, сообщает Politeka.

Как говорится в сообщении в тематическом Телеграмм-канале, уже официально заработала гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области, организуемая фондом «Ваш город».

Эта организация стала первой в стране, которая на основании лицензии Министерства здравоохранения получила доступ к Helsi и e-Health, единственной государственной электронной системе здравоохранения.

Благодаря такому шагу медицинский центр фонда «Благотворительный врач», предоставляющий бесплатную поддержку переселенцам и жителям Одессы, получил возможность выписывать электронные рецепты и направления специалистам государственных больниц.

Также расширился доступ к государственным программам, в частности, к инициативе «Доступные лекарства». Кроме того, пациентам больше не нужно тратить много времени на бюрократию. С момента обращения к получению лечения теперь путь стал гораздо короче.

Учредитель фонда Игорь Федин подчеркнул, что это не просто техническое новшество. Для людей всех возрастов и пенсионеров, потерявших дом или возможность лечиться в своих городах, такая гуманитарная помощь в Одесской области стала очень полезной.

С начала полномасштабной войны фонд предоставляет бесплатные лекарства, медицинскую и психологическую консультацию тем, кто нуждается в этом больше. За это время более 85 тысяч человек получили медикаменты. Каждый день волонтеры обслуживают около сотни посетителей.

