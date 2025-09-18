Завдяки впровадженню нової системи оплати проїзду у Миколаєві пересування містом стало більш сучасним, комфортним та економічно вигідним.

У Миколаєві запроваджено нову систему оплати проїзду для мешканців, повідомляє Politeka.

Тепер для поїздки не потрібно купувати паперові квитки — достатньо відсканувати QR-код смартфоном і провести оплату банківською карткою. Процес займає кілька секунд, що суттєво спрощує користування громадським транспортом.

Однією з переваг є можливість безкоштовної пересадки протягом півтори години після першої активації квитка. Це особливо зручно для пасажирів, які змінюють маршрути під час поїздки. Разова поїздка коштує 8 гривень, тоді як друкований квиток — 10 гривень. Крім одноразових поїздок, пасажири можуть обирати абонементи на тиждень або місяць, а також спеціальні пакети для студентів і туристів, щоб підібрати оптимальний варіант.

Оплата інтегрована з Apple Pay та Google Pay: достатньо піднести телефон до валідатора, і списання відбувається автоматично. Це дозволяє уникнути черг у салоні, заощаджує час на придбання квитків у касах і полегшує організацію поїздок.

Інформація про тарифи, види абонементів та правила користування розміщена на сайті КП «Миколаївелектротранс», де також можна знайти контактні телефони для консультацій. Завдяки впровадженню нової системи оплати проїзду у Миколаєві пересування містом стало більш сучасним, комфортним та економічно вигідним.

До слова, також у Миколаївській області повідомляли про підвищення тарифів на комунальні послуги. Для багатьох родин це стало додатковим фінансовим навантаженням, адже загальні суми виходять доволі значними.

