В Николаеве введена новая система оплаты проезда для жителей, сообщает Politeka.

Теперь для поездки не нужно покупать бумажные билеты – достаточно отсканировать QR-код смартфоном и произвести оплату банковской картой. Процесс занимает несколько секунд, что существенно упрощает использование общественного транспорта.

Одним из преимуществ является возможность бесплатной пересадки в течение полутора часов после первой активации билета. Это особенно удобно для пассажиров, меняющих маршруты во время поездки. Разовая поездка стоит 8 гривен, тогда как печатный билет – 10 гривен. Помимо одноразовых поездок, пассажиры могут выбирать абонементы в неделю или месяц, а также специальные пакеты для студентов и туристов, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Оплата интегрирована с Apple Pay и Google Pay: достаточно поднести телефон к валидатору, и списание происходит автоматически. Это позволяет избежать очередей в салоне, экономит время на покупку билетов в кассах и облегчает организацию поездок.

Информация о тарифах, видах абонементов и правилах пользования размещена на сайте КП «Николаевэлектротранс», где также можно найти контактные телефоны для консультаций.

Кстати, также в Николаевской области сообщали о повышении тарифов на коммунальные услуги. Для многих семей это стало дополнительной финансовой нагрузкой, ведь общие суммы получаются достаточно значительными.

